Жителей Башкирии приглашают стать специалистами в digital-сфере

«Мы также ждём гвардию контент-менеджеров, аналитиков, блогеров, экспертов, руководителей цифровых информационных проектов и других профессионалов», – заявляют организаторы конкурса.

Конкурс организован автономной некоммерческой организацией «Диалог», являющегося оператором цифрового диалога между властью и обществом и Центрами управления регионами при поддержке организации «Россия – страна возможностей».

Как мы сообщали ранее, победители конкурса получат возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и бесплатно обучиться по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что конкурс – это прекрасная возможность заявить о себе и получить прекрасную оценку опытных специалистов.

«Может быть кто-то из вас, кто станет победителем, придёт к нам в Центр управления Республикой Башкортостан и станет частью нашей команды», – отметила Прочаковская.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением по конкурсу сказал, что на данном этапе стоит задача отобрать и обучить талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей и удовлетворение растущего запроса на подготовку специалистов.

Приём заявок начался. Их можно подать до 26 февраля 2021 года на сайте лидерыинтернета.рф