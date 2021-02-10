Жителей Башкирии приглашают стать специалистами в digital-сфере
Жителей Башкирии приглашают к участию российском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». В нём могут принять участие все желающие, но они должны иметь российское гражданство, возраст старше 18 лет и желающие развиваться в digital-сфере.
«Мы также ждём гвардию контент-менеджеров, аналитиков, блогеров, экспертов, руководителей цифровых информационных проектов и других профессионалов», – заявляют организаторы конкурса.
Конкурс организован автономной некоммерческой организацией «Диалог», являющегося оператором цифрового диалога между властью и обществом и Центрами управления регионами при поддержке организации «Россия – страна возможностей».
Как мы сообщали ранее, победители конкурса получат возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и бесплатно обучиться по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.
Начальник управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что конкурс – это прекрасная возможность заявить о себе и получить прекрасную оценку опытных специалистов.
«Может быть кто-то из вас, кто станет победителем, придёт к нам в Центр управления Республикой Башкортостан и станет частью нашей команды», – отметила Прочаковская.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поделился мнением по конкурсу сказал, что на данном этапе стоит задача отобрать и обучить талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей и удовлетворение растущего запроса на подготовку специалистов.
Приём заявок начался. Их можно подать до 26 февраля 2021 года на сайте лидерыинтернета.рф.
Добавил В. Шамшияров
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