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10 Февраля 2021, 11:54

В. Путин провел совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвящённом итогам работы в 2020 году и задачам на 2021 год.

9 февраля 2021 года
15:20
Московская область, Ново-Огарёво

В.Путин: Уважаемый Вячеслав Михайлович! Уважаемые коллеги, друзья! Добрый день!
Очень рад приветствовать вас перед началом совещания, которое проходит ежегодно и всегда насыщено важными темами. Уверен, что и сегодня в вашей повестке немало вопросов, которые требуют обсуждения и, главное, предметного решения в интересах укрепления отечественной судебной системы, а значит, более надёжной, чёткой защиты прав и свобод граждан.
Хотел бы также поблагодарить вас и всех российских судей, которые в непростых условиях пандемии определили и реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности.
Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд. Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наша система, напротив, действовала без перебоев.
Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.
Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому, что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам.
Добавил В. Шамшияров
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