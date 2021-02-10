В. Путин провел совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов

9 февраля 2021 года

15:20

Московская область, Ново-Огарёво



В.Путин: Уважаемый Вячеслав Михайлович! Уважаемые коллеги, друзья! Добрый день!

Очень рад приветствовать вас перед началом совещания, которое проходит ежегодно и всегда насыщено важными темами. Уверен, что и сегодня в вашей повестке немало вопросов, которые требуют обсуждения и, главное, предметного решения в интересах укрепления отечественной судебной системы, а значит, более надёжной, чёткой защиты прав и свобод граждан.

Хотел бы также поблагодарить вас и всех российских судей, которые в непростых условиях пандемии определили и реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности.

Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за их подвижнический труд. Но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжёлый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. В некоторых странах так и было: до 50 процентов дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наша система, напротив, действовала без перебоев.

Суды проявили верность своей высокой миссии и, невзирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства.

Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому, что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой, и это подтверждает рост доверия к судебным процедурам.