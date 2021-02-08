Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов

Президент Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ опубликован на портале правовой информации.

В список вошли 20 пунктов:

Доверие к власти;

Численность населения региона;

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

Уровень бедности;

Доля граждан, которые занимаются спортом;

Уровень образования;

Поддержка талантливых детей и молодежи;

Количество волонтеров в регионе;

Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;

Число посещений культурных мероприятий;

Число семей, улучшивших жилищные условия;

Объем жилищного строительства;

Качество городской среды;

Состояние дорожной сети;

Качество окружающей среды;

Темпы роста среднемесячной зарплаты;

Темпы роста среднедушевого дохода;

Объем инвестиций в основной капитал;

Численность СМП и индивидуальных предпринимателей;

«Цифровая зрелость» региональных органов власти.



Перечень от апреля 2019 года признан утратившим силу. Предыдущий список состоял из 15 критериев, в нем, в частности, не было пунктов про граждан, занимающихся спортом, воспитание, волонтеров, культурные мероприятия и «цифровую зрелость». Из нового списка убрали критерии «Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «Производительность труда в несырьевых секторах».

Перечень показателей, утвержденных в ноябре 2017 года, состоял из 24 пунктов, первым критерием в нем была указана ожидаемая продолжительность жизни.