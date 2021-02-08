Путин обновил показатели эффективности работы губернаторов

Президент Владимир Путин утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ опубликован на портале правовой информации.
В список вошли 20 пунктов:
Доверие к власти;
Численность населения региона;
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
Уровень бедности;
Доля граждан, которые занимаются спортом;
Уровень образования;
Поддержка талантливых детей и молодежи;
Количество волонтеров в регионе;
Условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности»;
Число посещений культурных мероприятий;
Число семей, улучшивших жилищные условия;
Объем жилищного строительства;
Качество городской среды;
Состояние дорожной сети;
Качество окружающей среды;
Темпы роста среднемесячной зарплаты;
Темпы роста среднедушевого дохода;
Объем инвестиций в основной капитал;
Численность СМП и индивидуальных предпринимателей;
«Цифровая зрелость» региональных органов власти.
Перечень от апреля 2019 года признан утратившим силу. Предыдущий список состоял из 15 критериев, в нем, в частности, не было пунктов про граждан, занимающихся спортом, воспитание, волонтеров, культурные мероприятия и «цифровую зрелость». Из нового списка убрали критерии «Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе» и «Производительность труда в несырьевых секторах».
Перечень показателей, утвержденных в ноябре 2017 года, состоял из 24 пунктов, первым критерием в нем была указана ожидаемая продолжительность жизни.