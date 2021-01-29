Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Оно было посвящено противодействию нарушениям при реализации национальных и федеральных проектов, а также обеспечению пожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.

В совещании участвовали руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.

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Открывая заседание, Радий Хабиров сообщил, что в 2020 году на реализацию нацпроектов выделили 30,9 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей – из федерального бюджета.

– Важно, что мы смогли обеспечить их целевое и эффективное использование, во многом благодаря нашей слаженной работе. Каждый квартал мы отчитываемся перед полномочным представителем Президента в Приволжском федеральном округе. В том числе о выявляемых нарушениях при реализации нацпроектов. К сожалению, они до сих пор допускаются, – сказал Радий Хабиров. – Мы должны выработать дополнительные меры по предупреждению и пресечению таких правонарушений.

О состоянии законности при реализации нацпроектов подробно доложили первый заместитель прокурора республики Александр Грязников и председатель Контрльно-счётной палаты РБ Константин Шагимуратов. В частности, проведённые проверки в некоторых случаях выявили нарушения сроков и качества исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Глава региона также отметил недочёты в том числе в работе строительного блока республики.

– Есть серьёзные проблемы, связанные с нарушениями сроков ввода объектов и недостаточно эффективной организацией конкурентных процедур. Прошу проанализировать их объективные причины и представить варианты решения, – поручил Радий Хабиров. – Мы не должны допускать подобных нарушений.

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Ещё одной темой совещания стало обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях социального обслуживания пожилых и инвалидов.

– Все помнят трагедию, случившуюся в декабре 2020 года в Абзелиловском районе. Аналогичное ЧП в таком же частном доме престарелых произошло совсем недавно в Тюмени. Раз за разом в регионах выявляются серьезные нарушения в работе подобных учреждений социального обслуживания, – подчеркнул Радий Хабиров. – Надо пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей. Для этого есть необходимые правовые инструменты.

Участники обсудили организацию разъяснительной работы, контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности, ужесточение ответственности руководителей таких учреждений. Для координации этой работы по поручению Главы Башкортостана сформируют межведомственную рабочую группу. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ также разработает интерактивную карту организаций, предоставляющих социальные услуги.