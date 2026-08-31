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31 Августа , 09:40

Рамиль Салихов участвовал в всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»

Мероприятие прошло в Нижнем Тагиле и стало федеральным финалом акции «Ход Победы», которая этой весной объединила тысячи участников в регионах в честь 81-й годовщины Победы

Рамиль Салихов участвовал в всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»Рамиль Салихов участвовал в всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»
Рамиль Салихов участвовал в всероссийском турнире «Шахматы для СВОих»

Мишкинец Рамиль Салихов стал участником первого всероссийского турнира «Шахматы для СВОих»
Мероприятие организовали при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».
Республику Башкортостан представили Рамиль Салихов из Мишкинского района и Ильдар Гарейшин из Салаватского района. Оба ветерана прошли отбор на региональных этапах.
За два дня более ста участников не только сражались за награды, но и приняли участие в сеансе одновременной игры с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, посетили конференцию по развитию проекта «Шахматы для СВОих», посвященной обмену региональным опытом и развитию проекта.
За шахматными досками в Нижнем Тагиле встретились 106 ветеранов специальной военной операции из 89 регионов страны.
Хочется отметить, что и у нас в Башкортостане идет активное развитие спортивных проектов для реабилитации ветеранов СВО.
Радий Хабиров: «С 2023 года успешно реализуем проект «Мужество» по адаптации участников СВО через занятия спортом и физической культурой».
Успехи в спорте, особенно в команде с такими же ветеранами и инвалидами СВО, имеют огромное значение для физического и психологического восстановления бойцов. Каждый новый успех дарит всплеск положительных эмоций и веру в себя, в возрождение к дальнейшей жизни.
Один из организаторов турнира Шамиль Мансуров рассказал, откуда взялась идея проведения соревнования. В России с 2023 года начали создаваться клубы Сергея Карякина, чемпиона мира по шахматам. Сейчас они есть во всех регионах страны. И постепенно, по мере развития шахматного движения, выяснилось, что среди ветеранов СВО немало поклонников этого спорта. В конце прошлого года было решено провести всероссийский турнир. Гроссмейстер Сергей Карякин, приехавший в Нижний Тагил, заявил, что все прошло на славу: «Гордость берет, что нам удалось запустить такой масштабный проект. Приглашаю всех ветеранов играть в шахматы».
Кстати, многие участники тесно общались между собой и вне игры, завели новые знакомства и не раз говорили о том, что такие соревнования надо сделать регулярными. А кто-то встретился со своими боевыми братьями. Например, Руслан Садиров и Александр Новосадов из Владимира узнали, что воевали в одном отряде «Барс-13», но в разное время. Опознали друг друга по шеврону с названием подразделения.
- Это мероприятие объединило действующих военнослужащих и ветеранов специальной военной операции из разных уголков России, - говорит руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Мишкинском районе Рамиль Салихов. - Подобные соревнования выполняют важную социальную миссию. Они не только выявляют сильнейших игроков, но и служат площадкой для живого общения, обмена опытом и взаимной поддержки. Шахматный турнир проходил по швейцарской системе, игроки встречались с соперниками примерно равного уровня. На каждую партию отводилось по 10 минут. На турнир приехали как любители, так и профессионалы. Отбор проводился во всех регионах России. В Москве, например, лучшим игроком стал майор Руслан Садиров, обошедший более двадцати соперников. Сражались все до последнего, как на фронте…
Светлана Тоймурзина

Автор:Светлана Тоймурзина
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