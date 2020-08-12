Знаменитый российский врач Лео Бокерия поставил Башкирию в пример всем остальным регионам

На мероприятии представители региона показали собственные наработки в секторе здравоохранения. Самым интересным оказался госпиталь для больных коронавирусом, который был построен всего за 55 дней.
Кроме того, на выставочном стенде гости мероприятия могли увидеть макет новейшего Республиканского инфекционного центра с интерактивным визуалом и копию бокса реанимации и интенсивной терапии с оборудованием вплоть до мельчайших подробностей. Здесь можно было увидеть даже коммуникации, заложенные при возведении медучреждения. Именно они являются основной бесперебойной его работы.
Лео Бокерия, являющийся президентом Лиги здоровья, не скрывал своего восхищения. Он отметил, что Башкирия является настоящим примером в различных отраслях, среди которых спорт, здравоохранение и развитие научного и интеллектуального потенциала. Он поделился собственными впечатлениями от своих поездок по республике и работы там. Также он отметил, что стенд региона был сделан на самом высоком уровне.