Знаменитый российский врач Лео Бокерия поставил Башкирию в пример всем остальным регионам

На мероприятии представители региона показали собственные наработки в секторе здравоохранения. Самым интересным оказался госпиталь для больных коронавирусом, который был построен всего за 55 дней.

Кроме того, на выставочном стенде гости мероприятия могли увидеть макет новейшего Республиканского инфекционного центра с интерактивным визуалом и копию бокса реанимации и интенсивной терапии с оборудованием вплоть до мельчайших подробностей. Здесь можно было увидеть даже коммуникации, заложенные при возведении медучреждения. Именно они являются основной бесперебойной его работы.