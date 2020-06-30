Онкологи Башкирии получили новый аппарат для хирургических операций

Медики отметили, что прибор незаменим и используется в хирургии онкологических заболеваний. Принцип ее действия - разрушение тканей при помощи ультразвука и их дальнейшего удаления с помощью встроенного отсоса. Это позволит проводить операции с меньшей кровопотерей и минимальным повреждением здоровых тканей оперируемого органа.
Аппарат оснащен встроенной системой охлаждения, и онкологи отмечают эту его особенность, так как она позволяет работать продолжительное время без опасения получить ожоги. Теперь, благодаря новому медицинскому оборудованию стало возможным в разы увеличить количество оперируемых пациентов.