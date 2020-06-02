Онкодиспансер Башкирии получил 13 современных хирургических монитора

Пресс-служба Минздрава Башкирии пояснила, что данная техника получена в рамках подпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который утвержден в мае 2018 года Владимиром Путиным.

Специалисты онкодиспансера рассказали, что данные хирургические мониторы имеют все необходимые каналы, которые соответствуют Гарвардскому стандарту мониторинга. Также они отметили, что данная точная аппаратура непрерывно следит за важными показателями состояния больного, такими как артериальное давление, ЭКГ, пульс. Кроме того, под постоянным контролем будет находиться система дыхания.