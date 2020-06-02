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Здравоохранение
2 Июня 2020, 17:54

Онкодиспансер Башкирии получил 13 современных хирургических монитора

В Республиканский клинический онкологический диспансер в Уфе поступила современная аппаратура - 13 хирургических мониторов модели "Тритон".

Пресс-служба Минздрава Башкирии пояснила, что данная техника получена в рамках подпроекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который утвержден в мае 2018 года Владимиром Путиным.
Специалисты онкодиспансера рассказали, что данные хирургические мониторы имеют все необходимые каналы, которые соответствуют Гарвардскому стандарту мониторинга. Также они отметили, что данная точная аппаратура непрерывно следит за важными показателями состояния больного, такими как артериальное давление, ЭКГ, пульс. Кроме того, под постоянным контролем будет находиться система дыхания.
Очень ценны эти мониторы для хирургов, так как они обеспечивают ряд возможностей для определения уровня потребления кислорода и основного обмена веществ, глубины седации, иначе говоря медикаментозного сна. Они оценивают большую часть параметров жизнедеятельности, которые необходимы для врача-реаниматолога.
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