Жители Башкирии чаще жалуются на отказывающихся изолироваться соседей – статистика колл-центра

По-прежнему одними из самых популярных остаются темы отсутствия в аптеках медицинских масок и порядок оформления больничных листов.

Более специфичные обращения касаются жалоб на работодателей, которые отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, и работы Уфимского аквапарка в условиях пандемии. Также на телефон горячей линии оставлена заявка от пожилого уфимца на помощь волонтеров в приобретении ему продуктов питания. По договоренности молодогвардейцы придут к пожилому мужчине в понедельник 30 марта.

Напомним, единый колл-центр запустили в регионе по решению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-03.