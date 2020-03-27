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Здравоохранение
27 Марта 2020, 17:56

Жители Башкирии чаще жалуются на отказывающихся изолироваться соседей – статистика колл-центра

В Башкортостане продолжается работа Единого колл-центра при Региональном исполкоме «Единой России» по противодействию распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки характер обращений немного изменился. Больше всего жалоб идет на соседей, которые нарушают требования безопасности и отказываются от самоизоляции. Также население стал волновать вопрос о том, где и как сделать тест на коронавирус.

По-прежнему одними из самых популярных остаются темы отсутствия в аптеках медицинских масок и порядок оформления больничных листов.
Более специфичные обращения касаются жалоб на работодателей, которые отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, и работы Уфимского аквапарка в условиях пандемии. Также на телефон горячей линии оставлена заявка от пожилого уфимца на помощь волонтеров в приобретении ему продуктов питания. По договоренности молодогвардейцы придут к пожилому мужчине в понедельник 30 марта.
Напомним, единый колл-центр запустили в регионе по решению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-03.
В республике на данный момент зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Четверо человек получили положительный результат теста. Все они уже изолированы, их контакты — отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые действовали до подтверждения диагнозов.
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