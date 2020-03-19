Белебеевские стоматологи в рамках нацпроекта получили уникальный рентгенаппарат

Это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Теперь диагностировать заболевания полости рта у взрослых и детей врачи смогут с помощью высокотехнологичного рентгенаппарата.

В Минздраве Башкирии заявляют, что новый аппарат предоставит возможность диагностировать патологии зубочелюстной системы, а затем подобрать необходимое лечение у терапевта, ортодонта или хирурга.