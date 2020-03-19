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Здравоохранение
19 Марта 2020, 18:26

Белебеевские стоматологи в рамках нацпроекта получили уникальный рентгенаппарат

Стоматологи Белебеевской больницы получили для работы современное оборудование для рентгенодиагностики.

Это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Теперь диагностировать заболевания полости рта у взрослых и детей врачи смогут с помощью высокотехнологичного рентгенаппарата.
В Минздраве Башкирии заявляют, что новый аппарат предоставит возможность диагностировать патологии зубочелюстной системы, а затем подобрать необходимое лечение у терапевта, ортодонта или хирурга.
Уникальное оборудование получено в рамках реализации Указа Главы Башкортостана "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года".
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