В Башкирии с 1 апреля начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи

Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин, метод лечения для каждого пациента, как и прежде, будет определять консилиум врачей республиканского онкодиспансера. И уже с назначениями пациент сможет поехать домой и лечиться там. Стоит отметить, что центры амбулаторной онкологической помощи смогут проводить химиотерапию только по лёгкой и средней схемам. Что касается врачей-онкологов, то сейчас в регионе наблюдается их дефицит. Не хватает 65-ти специалистов. И еще 88 специалистов нужны для работы в стационарах. Таким образом, кадровый дефицит составляет 153 человека. Покрыть его планируется за счет выпускников БГМУ.