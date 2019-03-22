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Здравоохранение
22 Марта 2019, 14:36

В Башкирии с 1 апреля начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи

С 1 апреля в республике начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, пациенты смогут получать химиотерапию у себя в районе. Об этом говорили сегодня на совещании в формате "Здравчаса", сообщает сайт Newsbash.ru.

Как пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин, метод лечения для каждого пациента, как и прежде, будет определять консилиум врачей республиканского онкодиспансера. И уже с назначениями пациент сможет поехать домой и лечиться там. Стоит отметить, что центры амбулаторной онкологической помощи смогут проводить химиотерапию только по лёгкой и средней схемам. Что касается врачей-онкологов, то сейчас в регионе наблюдается их дефицит. Не хватает 65-ти специалистов. И еще 88 специалистов нужны для работы в стационарах. Таким образом, кадровый дефицит составляет 153 человека. Покрыть его планируется за счет выпускников БГМУ.
Радий Хабиров еще раз обратил внимание руководителей всех районов и городов, что они лично должны контролировать, чтобы врачи-выпускники возвращались работать на малую родину.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/10102-v-bashkirii-s-1-aprelja-nachnut-rabotu-centry-ambulatornoj-onkologicheskoj-pomoschi.html
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