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Здравоохранение
12 Марта 2019, 16:34

В Башкирии появится детский центр онкогематологии

В Башкирии появится детский центр онкогематологии. Его создадут на базе Республиканской детской клинической больницы в Уфе.

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, инициатива уже одобрена руководством Минздрава России. Сейчас авторы проекта консультируются с московским НМИЦ имени Рогачева, крупнейшим центром онкологии, гематологии и иммунологии в России.
Кроме онкогематологического центра в Башкирии также планируют построить хирургический корпус кардиодиспансера и поликлинику при РКБ имени Куватова.
Онкогематология – область медицины, изучающая злокачественные заболевания кроветворной системы, в том числе, лейкозы и лимфомы. В структуре заболеваемости злокачественные лимфомы составляют 2,7% от всех диагнозов онкологического профиля в Башкирии.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/9875-v-bashkirii-pojavitsja-detskij-centr-onkogematologii.html
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