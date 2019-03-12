В Башкирии появится детский центр онкогематологии

По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, инициатива уже одобрена руководством Минздрава России. Сейчас авторы проекта консультируются с московским НМИЦ имени Рогачева, крупнейшим центром онкологии, гематологии и иммунологии в России.

Кроме онкогематологического центра в Башкирии также планируют построить хирургический корпус кардиодиспансера и поликлинику при РКБ имени Куватова.

Онкогематология – область медицины, изучающая злокачественные заболевания кроветворной системы, в том числе, лейкозы и лимфомы. В структуре заболеваемости злокачественные лимфомы составляют 2,7% от всех диагнозов онкологического профиля в Башкирии.