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Здравоохранение
19 Февраля 2019, 14:11

Грипп в Башкирии перешел в активную фазу

Региональный Роспотребнадзор отметил на территории республики эпидемический рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ведомства, такая картина наблюдается в течение последних трех недель.

Специалисты роспотребнадзора отчитались, что с 11 по 17 февраля в Башкирии зарегистрировано около 38 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В том числе 23 тысячи случаев у детей – 60% от общего количества заболевших.
В роспотребнадзоре отметили, что к текущему моменту заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике выше эпидемического порога на 56%. Заболеваемость выросла по сравнению с прошлой неделей на 13%. Рост эпидемического порога наблюдается у взрослого населения на 62%, у школьников на 38% и детей от 3 до 6 лет на 16%.
Всего в Уфе зарегистрировано чуть более 12 тысяч зарегистрированных фактов заболевания, количество заболевших детей в том числе – чуть более 6 тысяч человек, что составляет 52% от общей массы. Заболеваемость в столице Башкирии выше на 49% эпидемического порога. По сравнению с прошлой неделей этот показатель приблизительно на 23%.
Как отметили специалисты ведомства, превышение эпидемиолога заболеваемости наблюдается за счет взрослого населения – рост составил 53% и детей в возрасте от 7 до 14 лет – 13%.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/9372-gripp-v-bashkirii-pereshel-v-aktivnuju-fazu.html
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