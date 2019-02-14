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Здравоохранение
14 Февраля 2019, 17:00

В Мишкинском районе прошла встреча жителей со специалистами Уфимской больницы № 22

В прошлую пятницу на базе Мишкинской центральной библиотеки состоялась встреча с уфимскими специалистами больницы скорой помощи № 22.

Вечер-встреча с читателями прошла под девизом «Скажем инсульту и инфаркту — нет!». На него пришли читатели районной библиотеки, работники ФАП, медперсонал, стоящий на первых рубежах борьбы с этими недугами.
Мероприятие открыла заместитель главы администрации района по социальным вопросам Л. Александрова. Лариса Геннадиевна поблагодарила гостей-медиков из столицы республики за то, что они нашли в своем плотном рабочем графике время для просветительской деятельности.
На наглядных примерах в доступной форме, с использованием проекционной техники провели свои лекции главный врач Уфимской больницы № 22 скорой медицинской помощи И. Карамова и ее заместитель Н. Газизова. Они ответили на многие вопросы, поступившие из зала, отметив при этом, что при первых симптомах этих «ударов» по человеческой системе кровообращения крайне важны правильный диагноз и методы лечения. А главное, что период «золотого первого часа» еще никто не отменял. Степень быстроты и правильности диагностики увеличивают шансы по выздоровлению и возврату к полноценной жизни пациента.
Гости встречи рассказали о первых признаках инсульта и инфаркта, поэтапно рассказав о способах борьбы с ними, сделав упор на ведение здорового образа жизни, дружбе с физкультурой и спортом.
В работе вечера-встречи населения со специалистами скорой медицинской помощи принял участие и выступил главный врач Мишкинской районной больницы И. Абзалтдинов.
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