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Здравоохранение
25 Января 2019, 14:00

На протяжении многих лет стоит на страже здоровья людей села Новотроицкое Надежда Андреевна Труфанова

Работа людей в белых халатах — одна из благородных профессий

На протяжении многих лет стоит на страже здоровья людей села Новотроицкое Надежда Андреевна Труфанова. В настоящее время она является заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.


Наше село находится в 30 километрах от районного центра. Раньше у нас были и больница, и аптека, что было очень удобно. В период перестройки все закрылось. К счастью, оставили фельдшерско-акушерский пункт, где по сей день работает опытный, с большим стажем работы фельдшер Надежда Андреевна. Ей присущи глубокие знания своего дела, терпение, чуткость к людям. К ней мы обращаемся в любую погоду, любое время суток, и никогда она нам не отказывает. У нее нет ни выходных, ни праздничных дней. Такая уж профессия у людей в белых халатах — быть всегда на посту.


Фельдшерско-акушерский пункт находится в центре села, что удобно для людей всех возрастов. Внутри здания чисто, уютно, тепло — созданы все условия для приема больных.


К нашему доброжелательному, чуткому доктору мы идем не только со своими болячками (измерить давление, сделать уколы, послушать легкие), но и проблемами. Надежда Андреевна всех внимательно выслушает, даст дельные советы, поддержит добрым словом. И человек выходит из пункта успокоенным.


Через районную газету мы хотим выразить ей свою благодарность. Желаем ей здоровья, успехов в ее нелегкой, но почетной и нужной всем работе. Низкий Вам поклон!

С уважением жители села Новотроицкое


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