На протяжении многих лет стоит на страже здоровья людей села Новотроицкое Надежда Андреевна Труфанова



Наше село находится в 30 километрах от районного центра. Раньше у нас были и больница, и аптека, что было очень удобно. В период перестройки все закрылось. К счастью, оставили фельдшерско-акушерский пункт, где по сей день работает опытный, с большим стажем работы фельдшер Надежда Андреевна. Ей присущи глубокие знания своего дела, терпение, чуткость к людям. К ней мы обращаемся в любую погоду, любое время суток, и никогда она нам не отказывает. У нее нет ни выходных, ни праздничных дней. Такая уж профессия у людей в белых халатах — быть всегда на посту.