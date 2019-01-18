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Здравоохранение
18 Января 2019, 13:00

Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей

Накануне в ходе правительственного «Здравчаса» исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин отметил, что в республике сохраняется отрицательная динамика смертности от онкологических заболеваний.

Он подчеркнул, что главными способами переломить ситуацию остаются диспансеризация и профилактические осмотры, сообщает Новости Башкирии сегодня. Забелин отметил при этом, что нужно повышать уровень компетентности врачей в области диагностики онкологии – так называемую «онконастороженность».


«Выявляемость в первичном звене очень низкая. Мы понимаем, что эти заболевания требуют глубокой диагностики. Но используя термин «онконастороженность», можно зафиксировать, что она у нас недостаточна», – заявил руководитель республики Радий Хабиров.


Он поручил решить вопрос повышения онконастороженности среди медиков.


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