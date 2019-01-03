В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

В связи с этим медработники проводят срочные разъяснения о том, что такое менингококковая инфекция. Это заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источником заражения может стать любой заболевший, а также носитель менингококка. Восприимчивость к заболеванию высокая у всех. В национальном календаре нет прививки от менингита. Поэтому всем необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью и здоровью детей.

Первые признаки заболевания: высокая температура до 38-40 градусов, внезапные приступы рвоты и сильная головная боль. Сразу, в первые сутки заболевания появляется геморрагическая сыпь по всему телу.

От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни.

«Меры профилактики: избегайте переохлаждений, ограничьте места массового нахождения людей, в помещении необходимо проведение ежедневной влажной уборки, частое проветривание» - сообщается на сайте главы РБ.

Медики предупреждаю о недопустимости самолечения при менингите, настаивая на том, что при первых признаках заболевания нужно обратиться в поликлинику, либо в приемное отделение – круглосуточно.