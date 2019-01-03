+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Здравоохранение
3 Января 2019, 14:27

В Янаульском районе зафиксирована вспышка менингококковой инфекции

Главный врач Янаульской центральной больницы Ришат Хакимов доложил о неблагополучной эпидемиологической ситуации в районе по менингококковой инфекции.

В связи с этим медработники проводят срочные разъяснения о том, что такое менингококковая инфекция. Это заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Источником заражения может стать любой заболевший, а также носитель менингококка. Восприимчивость к заболеванию высокая у всех. В национальном календаре нет прививки от менингита. Поэтому всем необходимо быть предельно внимательными к своему здоровью и здоровью детей.
Первые признаки заболевания: высокая температура до 38-40 градусов, внезапные приступы рвоты и сильная головная боль. Сразу, в первые сутки заболевания появляется геморрагическая сыпь по всему телу.
От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни.
«Меры профилактики: избегайте переохлаждений, ограничьте места массового нахождения людей, в помещении необходимо проведение ежедневной влажной уборки, частое проветривание» - сообщается на сайте главы РБ.
Медики предупреждаю о недопустимости самолечения при менингите, настаивая на том, что при первых признаках заболевания нужно обратиться в поликлинику, либо в приемное отделение – круглосуточно.
Источник: https://newsbash.ru/society/health/8402-v-janaulskom-rajone-zafiksirovana-vspyshka-meningokokkovoj-infekcii.html
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru