В Мишкинском районе в одном из ФАПов трудится семейная пара

Много лет супруги Халиковы стоят на страже здоровья жителей деревни Кигазытамаково и села Ленинское

Спросите любого жителя деревни об уважаемых односельчанах, и каждый скажет, что один из них — медицинский работник.

В деревне, которая далека от районной больницы, где нет аптеки, фельдшеры и медицинские сестры оказывают и первую помощь, и проводят курс необходимых процедур по назначению врача, и лекарствами помогут. Сейчас молодежь трудно заманить на работу в сельский ФАП, поэтому в большинстве своем там трудятся люди с опытом, сами обосновавшиеся в деревне.

О семейной паре Халиковых было услышано много добрых слов, но мне захотелось встретиться с ними лично, поговорить и с ними, и с их пациентами. Выпускник Бирского медицинского училища Ралиф Тагирович с 1989 года работает фельдшером в селе Ленинское, где проживают 384 человека. Его супруга Илюса Фатхирахмановна, уроженка Аскинского района, приехала в наш район в 1997 году, начала работать патронажной сестрой в деревне Кигазытамаково. Здесь встретила свою судьбу — Ралиф Тагирович стал ей не только мужем, он и коллега, и советчик, и опора семьи. Сейчас Илюса Фатхирахмановна стоит на страже здоровья 211 жителей деревни Кигазытамаково.

— Детей до 17 лет на моем участке 34 человека, — говорит она. — Две беременные женщины, большинство — люди пенсионного возраста. Конечно же, такая картина теперь присуща многим деревням, поэтому и болячки у людей примерно одинаковые — это высокое давление, больные суставы. Бывает, что ночью кому-то нужна медицинская помощь. В таких случаях мы с мужем выезжаем на своей машине по вызову в Кигазытамаково (сами супруги проживают в селе Ленинское), оказываем помощь. Мы работаем уже много лет, поэтому знаем, у какого жителя деревни какие хронические заболевания, кто как переносит обострения, кому какая нужна помощь.

По словам жительницы деревни Махиллы Гареевой, супруги — люди очень отзывчивые, всегда, в любое время суток готовы помочь. К тем, кто немощен, приходят домой, очень вежливые и хорошо знают свою работу. Жители Кигазытамаково и села Ленинское очень благодарны своим медицинским работникам.

Наблюдая за общением с пациентами, я для себя отмечаю, что эти люди в белых халатах еще и хорошие психологи — к каждому имеют особый подход, знают, как поднять настроение, как разговорить, о чем их спросить. Вот нашли приятные слова и для старожила деревни Фахима Талипова 1927 года рождения. Взбодрившись от доброго к себе отношения, дедушка и сам начал шутить.

В день нашего приезда в Кигазытамаковском ФАПе проводила медосмотр жителей бригада «Центра здоровья» из районной больницы, в составе которой — терапевт, акушер, окулист, специалист по медпрофилактике, лаборант. Предварительно кигазытамаковцы организованно прошли флюорографию в районной больнице (автобус предоставила администрация сельского поселения), а в этот день медработники брали анализы, снимали ЭКГ, проводили осмотры, измеряли артериальное давление. По результатам медосмотра при необходимости будет назначено лечение.

— Мы выезжаем раз в месяц в разные деревни, — говорит участковая терапевтическая медсестра Виктория Саликаева. — В течение года объезжаем все населенные пункты района. Не все люди имеют возможность выехать в райцентр, сдать анализы, пройти медосмотр, поэтому такая практика помогает вовремя выявить заболевания, оказать необходимую помощь населению. Фельдшеры и медсестры всегда нам помогают, вот и сегодня по каждому вопросу обращаемся к супругам Халиковым.

Кстати, хотелось бы сказать и об условиях работы. В этом году ФАП деревни Кигазытамаково переехал в здание бывшей школы. Везде царят чистота и порядок, как и должно быть в таких учреждениях.

— С переездом условия работы намного улучшились, — говорит Илюса Фатхирахмановна, — здесь намного просторнее и светлее. Ремонт сделали своими силами, теперь есть у нас и процедурная, и смотровая. Поставили новую печку, дровами обеспечивает центральная районная больница. Необходимое лекарственное обеспечение имеется, так что нам трудиться и трудиться.