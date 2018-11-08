В Мишкинском районе сдали в эксплуатацию отремонтированную дорогу в деревне Калмазаново

В деревне Калмазаново состоялось торжественное открытие дороги, а в Большешадинской школе сдан объект по программе «Реальные дела»

Несмотря на холодный, пронизывающий ветер, на мероприятие по сдаче проекта в эксплуатацию собралось много народу. Были здесь и представители старшего поколения, и совсем маленькие калмазановцы, но большинство составляли люди, поднявшие этот больной дорожный вопрос, а затем помогали дорожникам во время работы.

Разделить радость сельчан приехали секретарь Совета МР Мишкинский район Т. Коледина, начальник финансового управления администрации района З. Шамсутдинова, депутат районного совета, руководитель ООО «СтройПроект» Р. Шамсутдинов. Воплотить давнюю мечту о хорошей дороге в реальность помогли именно работники этой организации.

С праздником (нормальная дорога для калмазанцев самый настоящий праздник) жителей деревни поздравили и держали отчет о проделанной работе глава сельского поселения Большешадинский сельсовет Ф. Ахметшин, гости торжеств З. Шамсутдинова, Т. Коледина, Р. Шамсутдинов.

От имени сельчан с благодарственным словом выступила ветеран педагогического труда М. Шарифьянова.

Членам инициативной группы, активистам строительных работ были вручены благодарственные письма администрации СП Большешадинский сельсовет.

Задушевные песни в исполнении И. Арсланова, Л. Хабибуллиной выразили радость калмазановцев в полном объеме.