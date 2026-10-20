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Спорт
20 Октября , 05:05

Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов

Лучший тренер Республики Башкортостан  Юрий Айгузин из д. Большесухоязово   воспитал   многих чемпионов республики и страны В преддверии Дня отца  мы решили рассказать о Юрии Айгузине, чье  имя -  символ преданности спорту и образованию. Его жизненный путь наполнен достижениями и наградами, которые делают его одной из ключевых фигур в спортивной жизни Республики Башкортостан.

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Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионовЛучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов
Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов

Юрий Байгузинович начал свою трудовую деятельность в 1986 году в г. Благовещенске  после окончания Свердловского техникума физкультуры.  По направлению Министерства образования он  устроился преподавателем в ДЮСШ. Однако,  в 1988 году по семейным обстоятельствам переехал в Большесухоязово  и начал работать тренером–преподавателем ДЮСШ при филиале Большесухоязовской школы. С тех пор его жизнь неразрывно связана со спортом. Его вклад в развитие легкой атлетики и триатлона огромен. С 1990 года   его воспитанники одиннадцать раз выигрывали Спартакиаду школьников Республики Башкортостан. Сам он является многократным чемпионом и призёром сельских спортивных игр Республики Башкортостан  по легкой атлетике   и  российских соревнований среди ветеранов. Четыре раза прошел полужелезную дистанцию (113 км) в триатлоне (плавание – 1900 м, велогонка -  90 км, полумарафон  - бег на 21,1 км). В Зарайске, Тюмени и Казани занял первые места, в Самаре – третье. В 2025 году  после своего 60-летия занял второе место на российских соревнованиях по триатлону  на 226 километров (плавание – 3800 м,  велогонка – 180 км, классический марафон - бег на  42,2 км). Его кубков, медалей, грамот не счесть. Вот такой уникальный человек, спортсмен живет среди нас.

Но сегодня мне хотелось рассказать  о нем, как об отце троих детей. С супругой  Еленой Александровной  они вырастили и воспитали  двоих сыновей и дочку.  Их дети продолжают спортивные традиции.  Дмитрий с малых лет занимался лёгкой атлетикой и лыжами, в средних классах он три года подряд был вторым на президентских соревнованиях Республики Башкортостан. Кандидат в  мастера спорта по лёгкой атлетике, на первенстве России по горному бегу среди юношей занял четвёртое место, является чемпионом международных соревнований по  триатлону в Казани (113 км, полужелезная дистанция). Он «железный человек», прошёл 226 км в триатлоне в городе Сочи, занимается спортом.

 

 Эдуард  — многократный призёр первенства России по лёгкой атлетике, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, ветеран СВО, продолжает заниматься спортом.

Ангелина — чемпионка первенства Республики Башкортостан по легкоатлетическому кроссу. 

У Юрия Байгузиновича и Елены Александровны  шестеро  внуков,  и все они тоже занимаются спортом. Родители  привили  любовь к спорту,  Родине, здоровому образу жизни  не только своим детям, но и внукам. На примере  отца, который является заслуженным работником физической культуры Республики Башкортостан, Почетным работником общего образования Российской Федерации, лучшим тренером РБ, отличником образования РБ, дети и внуки достигают цели и покоряют спортивные вершины.

Всю жизнь Юрий Байгузин занимался спортом и выигрывал призы,  и всегда выступал за Мишкинский район. «Это образ жизни»,  - говорит он. И на сегодняшний день он собирается на очередные соревнования. Успехов вам, Юрий Байгузинович, в покорении новых спортивных вершин.

Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов
Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов
Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов
Автор:Фирдаус Кадикова
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