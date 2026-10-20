Лучший тренер Башкортостана Ю.Айгузин из д.Большесухоязово воспитал чемпионов

Юрий Байгузинович начал свою трудовую деятельность в 1986 году в г. Благовещенске после окончания Свердловского техникума физкультуры. По направлению Министерства образования он устроился преподавателем в ДЮСШ. Однако, в 1988 году по семейным обстоятельствам переехал в Большесухоязово и начал работать тренером–преподавателем ДЮСШ при филиале Большесухоязовской школы. С тех пор его жизнь неразрывно связана со спортом. Его вклад в развитие легкой атлетики и триатлона огромен. С 1990 года его воспитанники одиннадцать раз выигрывали Спартакиаду школьников Республики Башкортостан. Сам он является многократным чемпионом и призёром сельских спортивных игр Республики Башкортостан по легкой атлетике и российских соревнований среди ветеранов. Четыре раза прошел полужелезную дистанцию (113 км) в триатлоне (плавание – 1900 м, велогонка - 90 км, полумарафон - бег на 21,1 км). В Зарайске, Тюмени и Казани занял первые места, в Самаре – третье. В 2025 году после своего 60-летия занял второе место на российских соревнованиях по триатлону на 226 километров (плавание – 3800 м, велогонка – 180 км, классический марафон - бег на 42,2 км). Его кубков, медалей, грамот не счесть. Вот такой уникальный человек, спортсмен живет среди нас.

Но сегодня мне хотелось рассказать о нем, как об отце троих детей. С супругой Еленой Александровной они вырастили и воспитали двоих сыновей и дочку. Их дети продолжают спортивные традиции. Дмитрий с малых лет занимался лёгкой атлетикой и лыжами, в средних классах он три года подряд был вторым на президентских соревнованиях Республики Башкортостан. Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, на первенстве России по горному бегу среди юношей занял четвёртое место, является чемпионом международных соревнований по триатлону в Казани (113 км, полужелезная дистанция). Он «железный человек», прошёл 226 км в триатлоне в городе Сочи, занимается спортом.

Эдуард — многократный призёр первенства России по лёгкой атлетике, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, ветеран СВО, продолжает заниматься спортом.

Ангелина — чемпионка первенства Республики Башкортостан по легкоатлетическому кроссу.

У Юрия Байгузиновича и Елены Александровны шестеро внуков, и все они тоже занимаются спортом. Родители привили любовь к спорту, Родине, здоровому образу жизни не только своим детям, но и внукам. На примере отца, который является заслуженным работником физической культуры Республики Башкортостан, Почетным работником общего образования Российской Федерации, лучшим тренером РБ, отличником образования РБ, дети и внуки достигают цели и покоряют спортивные вершины.

Всю жизнь Юрий Байгузин занимался спортом и выигрывал призы, и всегда выступал за Мишкинский район. «Это образ жизни», - говорит он. И на сегодняшний день он собирается на очередные соревнования. Успехов вам, Юрий Байгузинович, в покорении новых спортивных вершин.