Радий Хабиров: «Наша цель – сделать спорт доступнее для всех жителей республики»

– Башкирия вновь получила Национальную спортивную премию. Как бы Вы оценили эффективность республиканской спортивной экосистемы?

– Мы в Башкортостане сформировали эффективную систему поддержки физической культуры и спорта. И это даёт результат – систематически тренируются 2,4 млн жителей республики.

По темпам строительства и количеству спортивных объектов Башкортостан – в числе лидеров в стране. За последние пять лет мы ввели более 1 400 новых сооружений – от крупных комплексов, которые вы перечислили, до спортивных площадок. Продолжаем строительство в Уфе Центра настольного тенниса и Центра прогресса бокса с Академией тенниса. В планах у нас – вторая очередь комплекса гребного слалома и легкоатлетический манеж.

С 2022 года реализуем программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры – за это время привели в порядок уже 40 объектов.

Если ФОКи и спортплощадки больше заточены под массовый спорт, то специализированные объекты, которые мы строим, заточены под конкретные дисциплины и призваны обеспечить подготовку спортсменов высокого класса.

Например, благодаря Центру гимнастики в республике появилась крепкая база, талантливая молодёжь и тренеры, получилось возродить мужскую спортивную гимнастику. А в этом году наши спортсмены достойно выступили на международных чемпионатах.

И таких примеров много. Алсу Миназова впервые в истории российского гребного слалома завоевала серебряную медаль в одиночном каноэ на чемпионате мира в Австралии. А на этапе Кубка мира по фехтованию Егор Баранников впервые в карьере завоевал серебряную медаль в личных соревнованиях.

Важно, что все наши спортсооружения востребованы. На базе Центра фехтования и Комплекса сооружений для гребного слалома мы впервые приняли чемпионат и первенство страны. Они также стали местом проведения Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Во Дворце борьбы проходит целый ряд престижных турниров – от самбо до бокса, он служит домашней ареной для волейбольной команды «Динамо-Урал», а недавно принял международную серию матчевых встреч по волейболу – первые крупные игры для мужской сборной России после объявления о возвращении команды к выступлениям на мировой арене.

Здорово, что Башкортостан становится площадкой для проведения соревнований, которые открывают путь для наших спортсменов на Олимпиаду, Чемпионаты мира и Европы. Мы видим, что российский спорт уже триумфально возвращается на международные турниры. Свой вклад в победы вносят и ребята из Башкортостана – и это радует. Потому что спорт высших достижений не может существовать без конкуренции с сильнейшими атлетами мира.

А глядя на олимпийских чемпионов и призёров, победителей международных первенств, легенд российского и мирового спорта, в залы, секции, на спортплощадки приходят мальчишки и девчонки с горящими глазами и желанием тоже когда-нибудь подняться на пьедестал.

Мы системно развиваем и адаптивный спорт – особенное направление в современных реалиях. Реализуем проект «Мужество» для вовлечения в занятия физкультурой и спортом ветеранов СВО. Есть целая спортивная команда, состоящая из тех, кто вернулся домой, и действующих военнослужащих, которая активно участвует в соревнованиях. А на базе клуба «Кировец» действует следж-хоккейная команда «Булат».

В приоритете – и подготовка кадров для спорта. По республиканским программам «Сельский тренер» и «Городской тренер» поддержку получили 230 тренеров-преподавателей. Наш уникальный опыт стал основой для запуска федеральной программы «Земский тренер».

Все эти усилия преследуют одну простую цель – сделать спорт доступнее для всех жителей республики, чтобы они выбирали для себя здоровый образ жизни.