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Спорт
6 Сентября , 05:31

В Уфе пройдет Спартакиада народов России по спортивной борьбе

Спартакиада народов России по спортивной борьбе пройдет с 8 по 11 сентября во Дворце борьбы Уфы, сообщили в администрации городского округа город Уфа. Мероприятие организуют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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На ковры выйдут 277 спортсменов из 50 регионов страны. Башкирию представят семь спортсменов. Пять из них выступят в греко-римской борьбе, еще две спортсменки — в вольной. Отмечается, что в состав сборной войдут как опытные борцы с серьезными достижениями, так и молодые спортсмены, для которых участие в спартакиаде станет важным этапом спортивной карьеры.

 

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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