В Уфе пройдет Спартакиада народов России по спортивной борьбе

На ковры выйдут 277 спортсменов из 50 регионов страны. Башкирию представят семь спортсменов. Пять из них выступят в греко-римской борьбе, еще две спортсменки — в вольной. Отмечается, что в состав сборной войдут как опытные борцы с серьезными достижениями, так и молодые спортсмены, для которых участие в спартакиаде станет важным этапом спортивной карьеры.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.