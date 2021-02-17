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Спорт
17 Февраля 2021, 20:07

В Башкирии к 1 ноября 2021 года откроется Центр спортивной гимнастики

Сегодня Республику Башкортостан с рабочим визитом посетила Светлана Хоркина, 2-кратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации спортивной гимнастики РФ.

Побывав в строящемся Центре спортивной гимнастики, Хоркина указала на ряд моментов на этапе строительства. Радий Хабиров, на своей личной странице в социальных сетях отметил, что каких-либо серьезных замечаний выдвинуто не было, а все рекомендации будут учтены.
Глава Башкирии также подробнее рассказал о самом центре, где гимнастикой будут заниматься дети от 4 лет. Здесь будут зал хореографии и 2 гимнастических зала, для спортсменов будут предусмотрены гостиничные номера. Открыть учреждение планируется к 1 ноября текущего года.
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