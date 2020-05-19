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Спорт
19 Мая 2020, 13:15

Возобновление спортивных зрелищ в Башкирии начнется с проведения турнира «Терра Башкирия»

Башкирия станет первым российском регионом, где будут проводить спортивные состязания в период ослабления режима самоизоляции.

Известно, что 23 мая, в Уфе на ипподроме "Акбузат" пройдет третий этап республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования пройдут при пустых трибунах. Трансляция соревнований будет проходить на пяти местных телеканалах. Кроме того, за соревнованиями можно будет следить на странице akbuzat_ippodrom_ufa в социальной сети "ВКонтакте".
На этом этапе будут состязаться участники из Салаватского, Бирского, Архангельского и Иглинского районов на лошадях ипподрома. Старт соревнований намечен на 12:00.
В администрации ипподрома отмечают, что соревнования пройдут при полном соблюдении всех санитарных требований.
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