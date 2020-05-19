Возобновление спортивных зрелищ в Башкирии начнется с проведения турнира «Терра Башкирия»

Известно, что 23 мая, в Уфе на ипподроме "Акбузат" пройдет третий этап республиканского конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Соревнования пройдут при пустых трибунах. Трансляция соревнований будет проходить на пяти местных телеканалах. Кроме того, за соревнованиями можно будет следить на странице akbuzat_ippodrom_ufa в социальной сети "ВКонтакте".