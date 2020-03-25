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Спорт
25 Марта 2020, 18:06

Стал известен район в Уфе одну из улиц которого назовут в честь тренера Сергея Михалёва

Городской совет Уфы рассказал о том, что принял решение назвать одну из улиц Уфы именем легендарного хоккейного тренера Сергея Михалева.

Эта улица расположена в Ленинском районе столицы и начинается от Центра спортподготовки (ост. "Камышлинская") до берега реки Белой.
С. Михалев в 1987–1990 и 2005–2009 годах являлся главным тренером ХК "Салават Юлаев". Под его руководством команда заваоевала "золото" на чемпионате страны сезона 2007-2008.
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