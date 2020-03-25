Стал известен район в Уфе одну из улиц которого назовут в честь тренера Сергея Михалёва

Эта улица расположена в Ленинском районе столицы и начинается от Центра спортподготовки (ост. "Камышлинская") до берега реки Белой.

С. Михалев в 1987–1990 и 2005–2009 годах являлся главным тренером ХК "Салават Юлаев". Под его руководством команда заваоевала "золото" на чемпионате страны сезона 2007-2008.