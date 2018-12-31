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Спорт
31 Декабря 2018, 12:00

В Мишкинском районе прошли соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Тазалык» прошли соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

Это был I этап V Открытого первенства Мишкинского района «Двойной удар‑2018». В мероприятии приняли участие более 100 человек. Конкуренцию нашим именитым спортсменам составили ребята из Центра «Вояж» города Бирска.
Наверное, верна пословица «Дома и стены помогают» — наши туристы были на высоте, выступили на высоком уровне, показали зрелищное выступление, при этом значительно опережали своих соперников. Особенной похвалы заслуживают обучающиеся 2 и 3 классов, которые победили у своих извечных соперников из Центра «Вояж». Результаты наших ребят яркое тому доказательство: выиграны 4 золотых (Н. Айгузина, И. Батыров, Д. Иванова, А. Апсатаров) и 2 бронзовых (М. Имаев, А. Петрашова) медалей.
Неплохие результаты показала и младшая группа туристов.
На второй день соревнования продолжились на территории соперников — на базе МБОУ СОШ № 7 города Бирска. Оттуда ребята привезли 1 золотую, 1 серебряную, 2 бронзовые медали.
Поздравляем всех с удачными выступлениями и желаем дальнейших спортивных побед.
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