В Мишкинском районе прошли соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях

Это был I этап V Открытого первенства Мишкинского района «Двойной удар‑2018». В мероприятии приняли участие более 100 человек. Конкуренцию нашим именитым спортсменам составили ребята из Центра «Вояж» города Бирска.

Наверное, верна пословица «Дома и стены помогают» — наши туристы были на высоте, выступили на высоком уровне, показали зрелищное выступление, при этом значительно опережали своих соперников. Особенной похвалы заслуживают обучающиеся 2 и 3 классов, которые победили у своих извечных соперников из Центра «Вояж». Результаты наших ребят яркое тому доказательство: выиграны 4 золотых (Н. Айгузина, И. Батыров, Д. Иванова, А. Апсатаров) и 2 бронзовых (М. Имаев, А. Петрашова) медалей.