В Мишкинском районе открылся лыжный сезон

Районные соревнования по лыжным гонкам проводились в рамках Всероссийской акции «Спорт — против наркотиков». В них приняли участие обучающиеся школ района, студенты агроколледжа, сотрудники службы судебных приставов, центральной библиотечной системы, полиции, ДРСУ, жители СП Большесухоязовского, Тынбаевского, Новоакбулатовского, Кайраковского, Камеевского сельских советов. У каждого спортсмена были свои болельщики, которые вдохновляли их к победе, провожали на дистанцию и встречали горячим чаем.

До начала массового старта перед спортсменами выступили заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, спортсмен-паралимпиец К. Михайлов, самый старейший спортсмен, которому 1 января исполняется 89 лет, С. Салякин, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Р. Ямаев.

Открыли лыжный сезон мужчины и женщины 70 лет и старше: С. Салякин, Л. Иванов, Б. Ашиев, Л. Ибагишева и Е. Кубашева. «Золото» между собой поделили С. Салякин (д. Староваськино) и Л. Иванов (с. Мишкино), среди женщин первое место завоевала Л. Ибагишева (с. Мишкино). Среди мужчин 60–69 лет победу вырвал В. Апсаликов (с. Чураево). В забеге на 2 километра среди мужчин 50–59 лет победу одержал Ю. Айгузин (Большесухоязово). Среди мужчин 40–49 лет первое место у Р. Павлова. На двухкилометровой дистанции среди мужчин 30–39 лет, конечно же, не было равных К. Михайлову, который представлял ФОК «Триумф». Среди юношей 18–29 лет лидировал Р. Михайлов (Кайраково).

А вот Г. Ижбулдиной (50–54 года) не с кем было соревноваться, в ее возрастной группе она была одна. В группе 40–49 лет пальма первенства у М. Пасечник (Камеево). В возрастной категории 30–39 лет участвовали всего две женщины, первое место у А. Шамаевой (Мишкинский агроколледж). Среди девушек 18–29 лет победу вырвала бирянка В. Исадыкова.

Самыми массовыми были забеги среди юношей и девушек 15–17 лет, 14 лет и моложе. Победителями стали обучающиеся Баймурзинской, Кайраковской, Чебыковской, Тынбаевской, Большесухоязовской школ.