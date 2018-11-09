Туристы-спортсмены из Мишкинского района приняли участие в Открытых Республиканских соревнованиях по спортивному туризму

Центр детского и юношеского туризма «Путник» представляли две команды. В класс А вошли: Ильгиз Саетгареев, Ильмар Батыров, Анна Небогатикова и Надежда Айгузина; в класс В: Артур Валинуров, Никита Васильев, Дарья Айкашева, Анатолий Баюршин, Максим Имаев. Соревнования проходили по двум дистанциям: в первый день — пешеходная личная, во второй — пешеходная связки. В первый же день наши спортсмены показали отличные результаты! Ильмар Батыров и Надежда Айгузина стали чемпионами РБ по третьему классу. Во второй день соревнований Артур Валинуров в связке с Никитой Васильевым взяли второе место по второму классу дистанции, Ильгиз Саетгареев с Ильмаром Батыровым также второе, но по третьему классу. Остальные наши участники тоже показали неплохие результаты. В общем зачете команда класса А стала серебряным призёром. По результатам прошедших соревнований команда привезла с собой две золотые, три серебряные медали и кубок за второе место в общем зачёте. От всей души поздравляем наших спортсменов и их тренеров — А. Е. Ибаева и Д. О. Алиеву с отличными выступлениями на соревнованиях.