В Мишкинском районе мобильная лаборатория проверит пчел на болезни
В целях проведения мониторинга заразных болезней пчел на территории Республики Башкортостан 6 мая в ГБУ Мишкинская райветстанция приезжает мобильная лаборатория по диагностике болезней пчел из ГБУ Башкирская научно-производственная лаборатория. Исследования проводятся на бесплатной основе.
Просим владельцев пчелосемей предоставить материал для исследований: подмор и расплод пчел.
Мобильная лаборатория будет работать на территории ГБУ Мишкинская райветстанция по адресу: с. Мишкино, ул. Революционная, 3 с 9.00 до 17.00.
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