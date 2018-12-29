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Сельское хозяйство
29 Декабря 2018, 12:55

Аграрии Башкирии получат более 238 млн компенсации ущерба из-за чрезвычайной ситуации

В Правительстве России подписано распоряжение о предоставлении регионам средств на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными агрометеорологическими явлениями.

Согласно документу, Башкирия получила 238,3 млн рублей. Субсидии на компенсацию ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, уже направлены на счета сельхозпроизводителей республики.
Весной и летом 2018 года в ряде районов региона наблюдались атмосферная и почвенная засуха, суховеи, ливень и град. На территориях 19 районов и города Кумертау, где регистрировались опасные агрометеорологические явления, был введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности пострадали посевы 223 сельхозпредприятий региона на площади 105,6 тысяч гектаров.
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