Аграрии Башкирии получат более 238 млн компенсации ущерба из-за чрезвычайной ситуации

Согласно документу, Башкирия получила 238,3 млн рублей. Субсидии на компенсацию ущерба, причинённого в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, уже направлены на счета сельхозпроизводителей республики.

Весной и летом 2018 года в ряде районов региона наблюдались атмосферная и почвенная засуха, суховеи, ливень и град. На территориях 19 районов и города Кумертау, где регистрировались опасные агрометеорологические явления, был введен режим чрезвычайной ситуации. В общей сложности пострадали посевы 223 сельхозпредприятий региона на площади 105,6 тысяч гектаров.