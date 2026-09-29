За первые восемь месяцев 2026 года число дропперов в России выросло в 48 раз

Почему цифры так сильно выросли

Одна из главных причин – изменения в статье 187 УК РФ. В частности, была установлена уголовная ответственность за неправомерные операции с электронными средствами платежа. В том числе за передачу банковской карты или доступа к счёту другому человеку ради выгоды.

Что важно знать родителям

Теперь родители могут запрашивать справки о банковских счетах своих детей – это помогает вовремя заметить подозрительную активность. Это должно защитить подростков от мошенников.

С 14 лет ребёнок вправе сам открыть счёт или вклад – достаточно письменного согласия родителей. Дальше он распоряжается деньгами самостоятельно и из-за этого нередко становится жертвой аферистов. Или даже невольным соучастником преступлений – например, дроппером. Теперь банк обязан выдать справку о счёте законному представителю – родителю, усыновителю или попечителю.

Почему дети всё чаще попадают под влияние мошенников

Несовершеннолетние все чаще становятся жертвами мошенников из-за совокупности психологических и социальных факторов.

Один из ключевых аспектов — недостаточно развитое критическое мышление. До 14–16 лет у человека еще не полностью сформирована способность к анализу рисков.

Как мошенники втягивают подростков

Чаще всего они предлагают «лёгкие» деньги в соцсетях и мессенджерах – «просто передай карту на пару дней», «помоги вывести средства – ничего не будет». На деле это участие в преступной схеме, и ответственность наступает даже для несовершеннолетних. За этим стоят вербовщики. Они манипулируют и втягивают детей в преступления, склоняют к совершению терактов, поджогов, подрывов.

Для подростков

Если вас пытаются завербовать, молчать нельзя. Сразу расскажите родителям или обратитесь в полицию. По статье 31 УК РФ можно избежать ответственности, если вовремя остановиться и сообщить властям. Помните, за диверсию или теракт грозит от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. За содействие терроризму – от 7 до 20 лет (в том числе пожизненно). Насторожитесь, если вас пугают или давят на эмоции, торопят, не дают времени подумать, заставляют действовать тайно. Знайте, это не квест и не подработка. Единственный правильный шаг в такой ситуации – остановиться и попросить о помощи. Что делать, если вербуют прямо сейчас – читайте на портале выход31.рф

Для родителей

Обратите внимание на тревожные сигналы – резкие перемены в поведении ребёнка, замкнутость, появление новых виртуальных друзей, постоянные переписки и созвоны (особенно поздно вечером или ночью), непонятные подработки или внезапные «лёгкие» деньги, стремление скрыть экран телефона или почистить историю браузера. Не игнорируйте эти признаки. Спокойно поговорите с ребёнком, лучше предупредить опасность, чем бороться с её последствиями.

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