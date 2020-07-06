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6 Июля 2020, 14:32

Спасателям - достойную награду

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал наградить спасателей, которые вытащили из пожара в уфимской многоэтажке 14 человек.

Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.
«Наши спасатели в очередной раз совершили подвиг. В минувшее воскресенье в одной из многоэтажек в Уфе они вытащили из пожара 18 человек [по обновленным данным – 14], из них 6 детей. Одну пожилую пару буквально на руках отнесли в скорую. Благодаря своевременным действиям всех, никто не погиб. Тех, кто проявил особое мужество, наградим», – сообщил Радий Хабиров.
Он напомнил о важности извещателей - устройствах, предупреждающих об угрозе пожара. По его словам, их установили 193 тысячам жителей.
«Надо мной, кстати, в одно время даже посмеивались, что я, руководитель такого большого региона, ношусь с пластмассовыми коробочками. А в результате мы уже спасли 400 человек, в том числе 160 детей», – добавил руководитель республики.
О последствиях пожара на улице Злобина сегодня на оперативном совещании рассказал глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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