Судебные приставы приостановили деятельность в Уфе цирка-шапито

25 декабря 2018 года директор цирка самовольно возобновила цирковые представления. Тем самым создала угрозу жизни и здоровью зрителей. В отношении директора цирка за злостное неисполнение данного решения суда и самоуправство дознаватели Службы возбудили уголовное дело. Управление ФССП по РБ предупреждает жителей и гостей столицы республики о том, что цирк будет закрыт, а представления отменены до соответствующего решения суда, о котором будет заявлено официально. А до тех пор все какие-либо заявления, в том числе и от администрации цирка, не более чем попытка ввести людей в заблуждение с целью получения наживы. В ближайшее время и этим действиям также будет дана юридическая оценка. Сообщила официальный представитель управления службы судебных приставов по РБ Лейсан Нагимова