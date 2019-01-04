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4 Января 2019, 19:10

Судебные приставы приостановили деятельность в Уфе цирка-шапито

19 декабря 2018 года судебные приставы приостановили деятельность в Уфе цирка-шапито во исполнение решения суда. Это было сделано в целях недопущения возможных трагических последствий для жизни и здоровья зрителей, большинство из которых дети.

25 декабря 2018 года директор цирка самовольно возобновила цирковые представления. Тем самым создала угрозу жизни и здоровью зрителей. В отношении директора цирка за злостное неисполнение данного решения суда и самоуправство дознаватели Службы возбудили уголовное дело. Управление ФССП по РБ предупреждает жителей и гостей столицы республики о том, что цирк будет закрыт, а представления отменены до соответствующего решения суда, о котором будет заявлено официально. А до тех пор все какие-либо заявления, в том числе и от администрации цирка, не более чем попытка ввести людей в заблуждение с целью получения наживы. В ближайшее время и этим действиям также будет дана юридическая оценка. Сообщила официальный представитель управления службы судебных приставов по РБ Лейсан Нагимова
Дополнение:
07.12.2018 года прокуратурой города с привлечением в качестве специалиста государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты Цирк Шапито, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Жукова, д. З0в. По результатам проверки выявлено 14 нарушений требований пожарной безопасности, информация о выявленных нарушениях направлена в прокуратуру для принятия решения.
Основаниями, для подтверждения устранения выявленных нарушений, Главное управление мчс не располагает
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