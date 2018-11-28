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28 Ноября 2018, 15:59

В Нефтекамске ввели карантин по бешенству

На территории Нефтекамска ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

На территории Нефтекамска ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.
С 17 по 18 ноября у жительницы Нефтекамска заболела собака — у нее пропал аппетит, хозяева наблюдали угнетенное состояние. Животное отвезли в ветлечебницу для консультации с врачом. В тот момент, когда на собаку надевали намордник, она покусала хозяйку. Через несколько часов собака скончалась.
«Животное не вакцинировано. За последние полтора года сменилось три хозяина, так как собака часто отвязывалась и убегала со двора. Ветеринарные врачи отобрали биопробы, которые показали заражение бешенством. Труп сожгли, место сжигания собаки продезинфицировали, пострадавшие и контактировавшие получают профилактическое лечение. Ветеринары начали обход территорий для эпизоотического обследования», — сообщила ведущий специалист-эксперт отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Башкирии Разина Шарипова.
Карантинная территория ограничена улицами Трактовая, Мирная, Колхозная, Сюткина. Здесь запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за зону карантина, а также отлов диких животных.
Ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене.
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