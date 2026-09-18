Жители д.Кигазытамаково спешат исполнить свой гражданский долг

Право проголосовать первой предоставилось Мадине Газиевой. Одними из первых порог участка переступили уважаемые односельчане — супруги Мулюковы. В районе их знают не только как активных граждан, но и как настоящую опору родной деревни. Это люди, которые помогают землякам и делом, и материально, вкладывая силы в благоустройство родного края. Своим примером они показывают молодежи образец неравнодушия.

— Мы здесь родились, здесь выросли наши дети и внуки, — говорят супруги. — Как можно остаться в стороне? Голосуем за то, чтобы наша деревня жила, крепла и хорошела год от года. За стабильность, порядок и заботу о людях.

Всего на этом участке зарегистрировано более пятисот избирателей. Организаторы позаботились о каждом: сегодня возможность сделать свой выбор получат все без исключения. Для тех, кто по состоянию здоровья или возрасту не может самостоятельно прийти на участок, организовано голосование вне помещения. Специальные переносные ящики уже отправились по адресам. Такую услугу запросили 11 жителей деревни. Среди них — самая пожилая жительница нашего округа, Таслима Мустафина. Комиссия посетила её одной из первых, чтобы ветеран ни в чем не нуждалась.

- Мне пошел уже девяносто второй год, ноги совсем плохо ходят, — делится своими мыслями Таслима-апа. — Но пропустить такой день я никак не могла. Я помню времена, когда право голоса было мечтой для наших матерей. Сегодня у нас есть это право, и мы обязаны им пользоваться ради будущего наших детей и внуков. Хочу пожелать всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть над нашей деревней всегда будет мирное небо, а в каждый дом приходят только добрые вести. Молодежи желаю беречь нашу землю, трудиться честно и никогда не забывать свои корни. Живите дружно! А нашему району и всей стране — процветания, достатка и добра».

#БашВыбор2026#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026