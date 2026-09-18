Выборы в Большесухоязово: праздник единения и гражданского долга

Первыми голосуют наши уважаемые пенсионеры — люди, которые знают истинную цену стабильности. Для старшего поколения поход на участки давно стал не просто правом, а гражданским долгом. За их плечами — десятилетия честного труда, воспитание детей и непростые времена перемен. Именно они лучше других понимают: от нашего выбора зависит завтрашний день детей и внуков.

Многие приходят с раннего утра, пока держится хорошая погода. Тех, кто по состоянию здоровья не может покинуть дом, члены комиссии навещают лично. Одна из них - 80-летняя Анастасия Сабирова. Она учительница начальных классов, посвятила профессии 40 лет, сегодня на пенсии. Анастасия Янситовна сегодня остается примером трудолюбия.

- Я всегда работала, сколько себя помню, — говорит она. — Даже сейчас, в свои 80 лет, я продолжаю работать, хоть и дома, у себя в хозяйстве. Для всего народа желаю только мира. Всем крепкого здоровья. Молодежь призываю быть умной, не совершать необдуманных поступков и обязательно учиться и работать так же усердно, как работали их родители. Пусть молодежь работает! Пусть у них будет желание трудиться.

Ее жизненный пример доказывает: созидательный труд приносит радость, а мирное небо над головой — самое главное богатство.

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