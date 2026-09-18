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Политика
18 Сентября , 13:50

Владимир Путин проголосовал на выборах

Владимир Путин проголосовал на выборах

Владимир Путин проголосовал на выборахВладимир Путин проголосовал на выборах
Владимир Путин проголосовал на выборах

Глава государства в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/80786 

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