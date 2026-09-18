В УИК №2656пришли голосовать глава администрации Лариса Александрова с супругом

- Сегодня, как истинный гражданин своего государства и своей Родины, я с утра приняла участие в избирательной кампании — пришла на свой избирательный участок, - сказала Лариса Геннадиевна. - Мы традиционно всей семьёй активно принимаем участие во всех политических событиях и считаем, что голос каждого гражданина — это личный вклад в развитие нашего государства. Я приглашаю всех жителей принять активное участие в избирательной кампании: отдать свой голос ради того, чтобы каждый из нас понимал свою ответственность за будущее нашего села, района, республики и нашей великой России.

#БашВыбор2026