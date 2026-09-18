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Политика
18 Сентября , 15:22

В д. Камеево Мишкинского района для избирателей организовали чаепитие

 Рабочая  и в то же время уютная атмосфера царит на избирательном участке д. Камеево. К обеду первого дня утренний наплыв избирателей немного стих,  и мне удалось побеседовать  с председателем комиссии  Марианной Пасечник.

В д. Камеево Мишкинского района для избирателей организовали чаепитиеВ д. Камеево Мишкинского района для избирателей организовали чаепитие
В д. Камеево Мишкинского района для избирателей организовали чаепитие

-  В нашем списке 556 человек, это жители  деревень  Камеево и  Русское Байбаково. 18 молодых людей внесены в список, как впервые голосующие, четверо из них уже проголосовали,  студенты, скорее всего, подойдут завтра. На сегодняшний день поступило 39 заявлений о предоставлении возможности проголосовать на дому.  

- Работается легко, - продолжает Марианна Емельяновна, -  ведь  члены комиссии – опытные люди.  За порядком следят  дежурные сотрудники полиции и МЧС.  Каждого избирателя мы хорошо знаем и всех рады видеть на избирательном участке.

 Наблюдая за работой комиссии, я заметила, как радушно приглашают жителей к столу, где организовано чаепитие. Да и сами   избиратели приходят не с пустыми руками – кто-то пришел с букетом цветов,  а кто-то с праздничным пирогом. Да и дети не остались без развлечений,  в первой половине дня для них был организован  Осенний кросс.

 В этом и сила нашего народа – и работают дружно, и праздники проводят одной единой семьей. А выборы – это настоящий праздник единства.

 

#ВыбираемВместе  #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Фирдаус Кадикова
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