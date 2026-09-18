В д. Камеево Мишкинского района для избирателей организовали чаепитие

- В нашем списке 556 человек, это жители деревень Камеево и Русское Байбаково. 18 молодых людей внесены в список, как впервые голосующие, четверо из них уже проголосовали, студенты, скорее всего, подойдут завтра. На сегодняшний день поступило 39 заявлений о предоставлении возможности проголосовать на дому.

- Работается легко, - продолжает Марианна Емельяновна, - ведь члены комиссии – опытные люди. За порядком следят дежурные сотрудники полиции и МЧС. Каждого избирателя мы хорошо знаем и всех рады видеть на избирательном участке.

Наблюдая за работой комиссии, я заметила, как радушно приглашают жителей к столу, где организовано чаепитие. Да и сами избиратели приходят не с пустыми руками – кто-то пришел с букетом цветов, а кто-то с праздничным пирогом. Да и дети не остались без развлечений, в первой половине дня для них был организован Осенний кросс.

В этом и сила нашего народа – и работают дружно, и праздники проводят одной единой семьей. А выборы – это настоящий праздник единства.

#ВыбираемВместе #БашкортостанВыбирай2026