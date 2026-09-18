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Политика
18 Сентября , 06:18

В числе первых избирателей - Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев

Глава сельского поселения Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев   в числе первых избирателей  пришел на свой участок № 2652.

В числе первых избирателей - Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам ИшмакаевВ числе первых избирателей - Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев
В числе первых избирателей - Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев

Давно знаю Рустама Адгатовича, как человека очень ответственного, отзывчивого, болеющего всей душой за малую родину. Об этом говорят и его дела – преображение райцентра и деревень сельского поселения, решение проблем жителей СП.  Уже много раз он доставлял гуманитарный груз в зону СВО, всегда на связи с ребятами на передовой.  И сегодня, в день выборов, Рустам Адгатович   вместе со своими односельчанами  отдает свой голос за процветание родной земли.

-  С 18 по 20 сентября – дни, когда  решается, каким будет наше будущее. У нас есть право выбирать, и мы обязательно воспользуемся этим правом. Вместе со всей страной  выбираем направление дальнейшей работы, чтобы жить, развиваться, быть достойными гражданами   своей  страны.  #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Фирдаус Кадикова
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