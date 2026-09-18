В числе первых избирателей - Глава СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев

Давно знаю Рустама Адгатовича, как человека очень ответственного, отзывчивого, болеющего всей душой за малую родину. Об этом говорят и его дела – преображение райцентра и деревень сельского поселения, решение проблем жителей СП. Уже много раз он доставлял гуманитарный груз в зону СВО, всегда на связи с ребятами на передовой. И сегодня, в день выборов, Рустам Адгатович вместе со своими односельчанами отдает свой голос за процветание родной земли.

- С 18 по 20 сентября – дни, когда решается, каким будет наше будущее. У нас есть право выбирать, и мы обязательно воспользуемся этим правом. Вместе со всей страной выбираем направление дальнейшей работы, чтобы жить, развиваться, быть достойными гражданами своей страны. #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

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