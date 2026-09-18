Как голосует Башкортостан

Голосуют впервые

Минияровых в Альшеевском районе знают многие. Глава семьи Рифат Рифович – мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры республики, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы села Раевский по тяжелой атлетике воспитывает будущих чемпионов почти тридцать лет. Под его руководством подготовлено более 10 мастеров спорта России и 15 кандидатов в мастера спорта. Среди титулованных воспитанников тренера и его дети.С супругой Залией Факиловной, которая тоже является призером соревнований по теннису, легкой атлетике, они воспитали двух сыновей и дочь, которые пошли по стопам отца. Сын Ришат и дочь Альбина – мастера спорта России по тяжелой атлетике, победители и призеры российских соревнований. Альбина сегодня тоже тренирует детей. Большие надежды подает и младший сын. Булат – один из титулованных тяжелоатлетов района и республики, член юношеской сборной России, кандидат в мастера спорта, серебряный призер международного турнира в Белоруссии. В этом году он стал студентом Башкирского института физической культуры. На первые выборы сына Минияровы пришли всей семьей.

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН:

Голосуют жители Марса. Марс - деревня Аургазинского района Башкортостана.

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Фото: ЦИК РБ, Галия Сайфуллина