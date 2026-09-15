Заседание XVIII саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс»

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр Моди! Уважаемые коллеги, друзья!

Хотел бы тепло поприветствовать всех участников заседания «аутрич» / «БРИКС плюс». Встречи в таком формате хорошо себя зарекомендовали, дают возможность для прямого и открытого диалога полноправных членов БРИКС со странами-партнёрами, а также другими заинтересованными в сотрудничестве с нашим объединением государствами и многосторонними организациями.

Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН.

Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития.

И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что ещё наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию.

Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях подлинной многосторонности, активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.

Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные промышленные, технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура. Внутренняя торговля в рамках нашего объединения уже достигла 1,2 триллиона долларов. На страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП – 49 процентов.

При этом потенциал для дальнейшего развития БРИКС далеко не исчерпан. Один из главных пока ещё не до конца использованных резервов – это взаимодополняемость экономик стран-участниц. Различия в их структуре и специализации предоставляют широкие возможности для практической кооперации, для создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков.

Фактически речь идёт о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкурентные преимущества наших экономик.

Подчеркну: такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и для всех наших партнёров и друзей. Уверен, так оно и будет.

У государств нашего объединения имеются собственные, независимые от внешней конъюнктуры каналы движения товаров, услуг, капиталов. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, причём не обращая внимания на давление извне.

Прошу внимательнее присмотреться и к выдвинутым Россией, как представляется, перспективным инициативам по оптимизации нашего сотрудничества. Речь о выстраивании платёжной и расчётно-депозитарной инфраструктуры БРИКС, учреждении в объединении перестраховочного механизма и зерновой биржи. Убеждён, что все эти механизмы в будущем могут быть использованы и странами-участницами, и партнёрами БРИКС.

Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала Нового банка развития БРИКС и актуализация его бизнес-модели. По линии банка уже профинансировано 123 проекта почти на 40 миллиардов долларов. Это, конечно, хороший результат, однако потребности в финансировании гораздо выше. Помочь удовлетворить такие потребности могла бы новая инвестиционная платформа. Благодаря использованию современных финансовых технологий, включая цифровые активы, она позволит привлекать долгосрочные капиталы, в том числе частные, не только в страны БРИКС, но и, что очень важно, уважаемые друзья, в экономики наших партнёров на Глобальном Юге и Востоке.

Разумеется, одним из ключевых факторов глобального роста и суверенного развития является технологическая трансформация. В условиях широкого распространения технологий искусственного интеллекта, развития автономных систем, цифровых торговых платформ и финансовых решений меняется сама модель формирования экономической стоимости.

И, подводя итог, хотел бы выразить уверенность, что наше объединение будет и впредь совместно работать со всеми международными партнёрами в интересах обеспечения всеобъемлющего и устойчивого развития.

Рассчитываем, что нынешнее заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» станет в этом плане весьма полезным.

Благодарю вас.