В Уфе ко Дню Республики планируют благоустроить парк «Кашкадан»

Планируется провести работы не только в парке, но и благоустроить озеро. В текущее время водоем полностью очищен и углублен. В общей сложности строители вывезли более 40 тысяч тонн грязи. Кроме того, обустраивается глиняный замок, благодаря которому уровень воды в водоеме будет сохраняться. Вокруг будет построена ливневая канализация, которая, в свою очередь, будет спасать от дождевых и талых вод, стоков из частного сектора.

Хабиров написал в соцсетях, что самое главное – это чистое и экологичное озеро, где будут и растения, и рыба. Кроме того, он отметил, что при строительстве учитываются мнения специалистов, так как люди сейчас следят за экологией.