+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
28 Февраля 2021, 22:17

В Уфе ко Дню Республики планируют благоустроить парк «Кашкадан»

Сегодня, 28 февраля, глава республики Радий Хабиров ознакомился с ходом работ в парке «Кашкадан». Он поручил мэру Уфы Сергею Грекову завершить работы по благоустройству парка «Кашкадан» ко Дню Республики.

Планируется провести работы не только в парке, но и благоустроить озеро. В текущее время водоем полностью очищен и углублен. В общей сложности строители вывезли более 40 тысяч тонн грязи. Кроме того, обустраивается глиняный замок, благодаря которому уровень воды в водоеме будет сохраняться. Вокруг будет построена ливневая канализация, которая, в свою очередь, будет спасать от дождевых и талых вод, стоков из частного сектора.
Хабиров написал в соцсетях, что самое главное – это чистое и экологичное озеро, где будут и растения, и рыба. Кроме того, он отметил, что при строительстве учитываются мнения специалистов, так как люди сейчас следят за экологией.
На территории парка будут располагаться детская площадка, спортивный блок, зоны для отдыха, велосипедные и пешеходные дорожки, оркестровая яма, благоустроенные пляжи, рестораны, один из которых планируют разместить в зоне пирса. Макет корабля, где будет расположена смотровая площадка, станет изюминкой обновленного парка.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru