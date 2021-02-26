+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
26 Февраля 2021, 21:57

В Альшеевском районе Башкирии спустя двое суток восстановили водоснабжение

В селе Шафраново была восстановлена подача воды. Такую информацию доложил Радию Хабирову, главе Башкирии, Дамир Мустафин, который занимает пост главы администрации Альшеевского района республики.

Отметим, что ранее в упомянутом населенном пункте более трех сотен жителей остались без водоснабжения по причине поломки насосного оборудования. Работы должны были по плану закончиться еще вчера, но завершить их удалось лишь к вечеру сегодняшнего дня, 26 февраля.
Хабиров поручил Мустафину вместе с представителями прокуратуры проверить поставщика и закупщика некачественного оборудования, чтобы избежать возникновения подобных проблем повторно.
В разговоре с чиновником глава Башкирии назвал Мустафина одним из самых опытных глав муниципалитета и добавил, что не ожидал, что он допустит подобную ситуацию.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru