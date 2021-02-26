В Альшеевском районе Башкирии спустя двое суток восстановили водоснабжение

Отметим, что ранее в упомянутом населенном пункте более трех сотен жителей остались без водоснабжения по причине поломки насосного оборудования. Работы должны были по плану закончиться еще вчера, но завершить их удалось лишь к вечеру сегодняшнего дня, 26 февраля.

Хабиров поручил Мустафину вместе с представителями прокуратуры проверить поставщика и закупщика некачественного оборудования, чтобы избежать возникновения подобных проблем повторно.

В разговоре с чиновником глава Башкирии назвал Мустафина одним из самых опытных глав муниципалитета и добавил, что не ожидал, что он допустит подобную ситуацию.