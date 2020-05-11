Темпы строительства жилья зависят от вмешательства руководства Башкирии: мнение политолога

Башкирия вошла в ТОП-5 в стране по вводу жилья после Москвы и Московской области, Республики Татарстан и Краснодарского края. А в Приволжском федеральном округе республика на втором месте.

За первые три месяца 2020 года в регионе введено 0.62 миллиона кв/м жилья, что составляет 128.5% от аналогичного периода 2019 года. В то время как в Пермском крае - 0.27 миллионов кв/м.

Кроме того, Республика Башкортостан абсолютный лидер в стране по приросту ввода жилья (+ 0.16 миллионов кв/м).

Евгений Соболев считает, что это всего лишь промежуточные данные, которые в то же время зависят от ситуации с коронавирусом. По примерным подсчетам к концу 2020 года в регионе введут примерно 2.48 миллиона кв/м жилья. И это при самом оптимистичном прогнозе.

Политолог также напомнил, что республикой пока не достигнуты показатели, заложенные в майском указе Путина. В региональном проекте, который был составлен согласно майскому указу, в 2019 году показатель составлял 2.73 миллиона кв/м жилья, но он не был достигнут. Тем не менее, есть динамика роста, которая была достигнута комплексным подходом правительства Башкирии.