В правительстве Башкирии произошли новые кадровые изменения
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров озвучил новые «кадровые изменения, которые произошли на прошлой неделе». Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров, на должность главы администрации Дюртюлинского района назначен Риф Юсупов.
Исполняющим обязанности главы администрации Учалинского района Башкирии назначен Руслан Гилязетдинов.
Контрольно-счетную палату Башкирии возглавил Константин Шагимуратов.
«Также хотел анонсировать, что кандидатура Камиля Кашаева согласована для назначения на должность прокурора республики», — добавил Радий Хабиров.
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