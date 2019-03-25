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Политика
25 Марта 2019, 13:38

В правительстве Башкирии произошли новые кадровые изменения

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров озвучил новые «кадровые изменения, которые произошли на прошлой неделе». Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве Радий Хабиров, на должность главы администрации Дюртюлинского района назначен Риф Юсупов.

Исполняющим обязанности главы администрации Учалинского района Башкирии назначен Руслан Гилязетдинов.


Контрольно-счетную палату Башкирии возглавил Константин Шагимуратов.


«Также хотел анонсировать, что кандидатура Камиля Кашаева согласована для назначения на должность прокурора республики», — добавил Радий Хабиров.

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Источник: http://www.bashinform.ru/news/1288837-v-pravitelstve-bashkirii-proizoshli-novye-kadrovye-izmeneniya/
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