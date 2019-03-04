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Политика
4 Марта 2019, 14:01

В деревнях Башкирии в рамках проекта «Родная улица» проложат по одной асфальтированной дороге

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил проработать новый проект «Родная улица», в рамках которого во всех деревнях республики проложат по одной асфальтированной дороге.Глава региона отметил, что в Башкирии до сих пор существует множество населенных пунктов, где нет ни одной асфальтированной дороги.

- Мне часто жители жалуются, что это и не удобно, конечно, и летом пыль летает, - сказал глава региона. – Женщины не могут повесить сушиться на улицу белье, потому что крупная техника проедет – и пыль столбом. При этом граждане очень приветствуют наши усилия по установлению освещения, отсыпке дорог. И эта программа тоже необходима.
Новый проект будет рассчитан до 2024 года и зайдет в «живые» деревни, где не наблюдается огромный отток населения. При этом улицу, по которой уложат асфальт, выберут сами сельчане.
- Она может быть протяженностью 200, 300 метров, полтора километра, - пояснил Хабиров. – Но пора начинать эту работу. На сходах жителей деревень люди должны проголосовать за то, на какой улице станут проводить эти работы.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9703-v-derevnjah-bashkirii-v-ramkah-proekta-rodnaja-ulica-prolozhat-po-odnoj-asfaltirovannoj-doroge.html
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