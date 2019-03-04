В деревнях Башкирии в рамках проекта «Родная улица» проложат по одной асфальтированной дороге

- Мне часто жители жалуются, что это и не удобно, конечно, и летом пыль летает, - сказал глава региона. – Женщины не могут повесить сушиться на улицу белье, потому что крупная техника проедет – и пыль столбом. При этом граждане очень приветствуют наши усилия по установлению освещения, отсыпке дорог. И эта программа тоже необходима.

Новый проект будет рассчитан до 2024 года и зайдет в «живые» деревни, где не наблюдается огромный отток населения. При этом улицу, по которой уложат асфальт, выберут сами сельчане.

- Она может быть протяженностью 200, 300 метров, полтора километра, - пояснил Хабиров. – Но пора начинать эту работу. На сходах жителей деревень люди должны проголосовать за то, на какой улице станут проводить эти работы.