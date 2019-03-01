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Политика
1 Марта 2019, 11:28

Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о том, что необходимо освободить от вычета НДФЛ учителей и врачей, получивших деньги по программе «Земский доктор» и «Земский учитель».

Как объяснил господин Путин, ранее программы финансировали том числе из ФОМСа, поэтому они попадали под 217‑ю статью Налогового кодекса, и оттуда не вычитался НДФЛ. Так как сейчас программы финансируются из других источников, учителя и врачи вынуждены платить НДФЛ.
По словам Владимира Путина, на практике это означает, что земский доктор и земский учитель получают не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей.
– Зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять на объём НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога, – возмутился он.
Министр финансов Антон Силуанов согласился с возмущением господина Путина и ответил, что сегодня уже действует освобождением от НДФЛ.
– Это будет распространяться и на врачей, и на учителей? – спросил Владимир Путин
– Да, – ответил министр финансов.
Источник: https://newsbash.ru/policy/9621-vladimir-putin-prikazal-osvobodit-uchitelej-i-vrachej-ot-podohodnogo-naloga-gorobzorru-novosti-rossii-ufy-i-bashkirii.html
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