Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога

Как объяснил господин Путин, ранее программы финансировали том числе из ФОМСа, поэтому они попадали под 217‑ю статью Налогового кодекса, и оттуда не вычитался НДФЛ. Так как сейчас программы финансируются из других источников, учителя и врачи вынуждены платить НДФЛ.

По словам Владимира Путина, на практике это означает, что земский доктор и земский учитель получают не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, а фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч рублей.

– Зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять на объём НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога, – возмутился он.

Министр финансов Антон Силуанов согласился с возмущением господина Путина и ответил, что сегодня уже действует освобождением от НДФЛ.

– Это будет распространяться и на врачей, и на учителей? – спросил Владимир Путин

– Да, – ответил министр финансов.