Путин утвердил поручения по Посланию

Правительству нужно внести поправки, касающиеся соцзащиты. До 10 апреля – определить порядок обеспечения пенсионеров, по которому размер социальной доплаты не будет уменьшаться даже если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. При этом будет проведен перерасчет с 1 января 2019 года и выплата недополученного.

С 1 июля будет увеличена до 10 тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

Глава государства поручил помочь семьям, взявшим ипотеку, выплатой из госказны 450 тысяч рублей в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года третьего или последующих детей. И поручил субсидировать процентную ставку до уровня 6 процентов годовых по ипотеке семьям с двумя и более детьми на весь срок действия кредитов. Срок исполнения поручения – 25 марта.

Правительству совместно с Банком России нужно принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотечным кредитам до уровня 8 процентов годовых и менее. Доклад – до 15 января 2020 года, далее – раз в полгода. А также обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства. Доклад –до июля этого года. К тому же сроку надо внести поправки, предоставляющие гражданам в трудной жизненной ситуации «ипотечные каникулы».

Еще одна мера касается многодетных: уменьшить налоговую базу по налогу на имущество физических лиц в отношении домов и их частей – на величину кадастровой стоимости 7 кв. метров или в отношении квартир, частей квартир, комнат – на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров, в расчете на каждого ребенка и применительно к одному объекту недвижимости. И уменьшить для многодетных налоговую базу по земельному налогу в отношении одного участка на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров.

Поручено отменить возрастной ценз (50 лет) при выплате врачам и фельдшерам, переехавшим работать на село или в маленькие города. И установить требования к медицинским организациям, внедряющим модель «Бережливая поликлиника», а также правила контроля.

Также президент страны поручил упростить процедуру диспансеризации и профилактических медосмотров, включить в них обследования на выявление онкозаболеваний, обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионе, завершить к 2021 году благоустройство школ.

С 2020 года Путин должна заработать программа «Земский учитель», предусматривающая выплату в размере 1 млн рублей учителю, переехавшему работать на село или в маленькие города.

До декабря прописан срок обновления федеральных государственных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ.

Правительство должно обеспечить подключение до конца 2021 года всех школ к высокоскоростному интернету и предусмотреть создание до 2022 года 15 научно-образовательных центров, причем пять из них – до конца этого года.

Путин поручил утвердить «дорожную карту» по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для продвижения на внутренний и внешние рынки.

Следующее поручение – создать в 2020–2024 годах два детских реабилитационных центра мирового уровня.

Президент рекомендовал Верховному Суду совместно с Генпрокуратурой проанализировать практику квалификации деяний по статьям УК, предусматривающим ответственность за экономические преступления, и при необходимости представить предложения по недопущению необоснованного привлечения работников к уголовной ответственности. К июлю подготовить поправки в УПК для сокращения оснований для продления срока содержания под стражей (ареста) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательства.

Правительству при участии АСИ и объединений предпринимателей следует внедрить в пилотном режиме цифровую платформу для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления правоохранительных органов. Срок - 15 декабря.

Минприроды совместно с Росреестром до 1 января 2022 года предстоит завершить внесение сведений о местоположении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения в Единый государственный реестр недвижимости.