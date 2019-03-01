Путин - о социальном контракте

По его словам, за пять лет такие контракты могли бы заключить более 9 млн россиян. Путин поручил кабмину уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.

«Социальные контракты — это, безусловно, позитивная идея, - прокомментировал инициативу главы государства директор Института проблем глобализации, ведущий на «Радио КП» Михаил Делягин. - Сюда можно отнести еще и предоставление малоимущим гражданам посильных работ, когда заказчиком выступает государство либо муниципальные органы. Даже если это будет такая работа, как, например, одна смена будет красить забор в один цвет, другая — в другой, но обе смены получат зарплату, то даже это позитивный шаг. Но лучше, чтобы это была осмысленная, нужная людям работа. При этом хочу обратить внимание, что сейчас на таких работах заняты мигранты. Поэтому вижу здесь определенный конфликт интересов. Например, сейчас дворником россиянину из российского региона в Москве не устроиться. Считаю, что наше государство должно служить интересам своих граждан, а не граждан сопредельных республик».